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  4. 2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu: Oppenheimer geceye damga vurdu

2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu: Oppenheimer geceye damga vurdu

İngiliz Oscar'ları olarak da bilinen BAFTA ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Geceye damga vuran yapım ise 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer oldu. İşte Oscar'ın habercisi BAFTA ödüllerinin 2024 yılında kazananları şöyle...

2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu: Oppenheimer geceye damga vurdu - Sayfa 1

EN İYİ FİLM

Oppenheimer

1 | 24
2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu: Oppenheimer geceye damga vurdu - Sayfa 2

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Cillian Murphy, Oppenheimer

2 | 24
2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu: Oppenheimer geceye damga vurdu - Sayfa 3

EN İYİ KADIN OYUNCU

Emma Stone, Poor Things

3 | 24
2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu: Oppenheimer geceye damga vurdu - Sayfa 4

EN İYİ YÖNETMEN

Christopher Nolan, Oppenheimer

4 | 24