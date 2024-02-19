2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu: Oppenheimer geceye damga vurdu
İngiliz Oscar'ları olarak da bilinen BAFTA ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Geceye damga vuran yapım ise 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer oldu. İşte Oscar'ın habercisi BAFTA ödüllerinin 2024 yılında kazananları şöyle...
EN İYİ FİLM
Oppenheimer
1 | 24
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Cillian Murphy, Oppenheimer
2 | 24
EN İYİ KADIN OYUNCU
Emma Stone, Poor Things
3 | 24
EN İYİ YÖNETMEN
Christopher Nolan, Oppenheimer
4 | 24