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  4. 2024 en çok hasılat yapan 10 film belli oldu! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı

2024 en çok hasılat yapan 10 film belli oldu! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı

Box Office Türkiye verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında sinema sektörü 32 milyon seyirciye ulaşırken en çok hasılat yapan filmler belli oldu.

2024 en çok hasılat yapan 10 film belli oldu! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı - Sayfa 1

2024'te Türkiye’de en çok izlenen filmler belli oldu. 438 yeni filmin vizyona girdiği bu yıl boyunca, en çok izlenen 10 filmden 5’i yerli yapımlar oldu. Toplam izleyici sayısı 32 milyon 44 bin 290’a ulaştı.

İşte 2024 yılında Türkiye’de en çok izlenen 10 film ve gelirleri...

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2024 en çok hasılat yapan 10 film belli oldu! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı - Sayfa 2

10. Siccin 7
Hasılat: 101 milyon 896 bin lira

Alper Mestçi’nin yönetmenliğindeki Siccin 7, korku severleri sinema salonlarına çekerek 659 bin 531 izleyiciye ulaştı.

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2024 en çok hasılat yapan 10 film belli oldu! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı - Sayfa 3

9. Kung Fu Panda 4
Hasılat: 115 milyon 96 bin lira

Kung Fu Panda 4, animasyon meraklılarını sinema salonlarına çekerek 766 bin 784 izleyiciye ulaştı.

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2024 en çok hasılat yapan 10 film belli oldu! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı - Sayfa 4

8. Moana 2
Hasılat: 156 milyon 759 bin lira 

Moana 2, 834 bin izleyiciyle sekizinci sırada yer aldı.

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