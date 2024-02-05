66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar...
Bu yıl 66'ncısı düzenlenen Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı. Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanarak tören tarihine damgasını vurdu. İşte Grammy Ödülleri kazananları...
YILIN ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnights
EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnight
1 | 9
YILIN ŞARKISI
Billie Eilish – What Was I Made For?
2 | 9
EN İYİ KLİP
The Beatles - I'm Only Sleeping
3 | 9
YILIN KAYDI
Miley Cyrus – Flowers
EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI
Miley Cyrus – Flowers
4 | 9