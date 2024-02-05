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  4. 66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar...

66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar...

Bu yıl 66'ncısı düzenlenen Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı. Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanarak tören tarihine damgasını vurdu. İşte Grammy Ödülleri kazananları...

66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar... - Sayfa 1

YILIN ALBÜMÜ

Taylor Swift – Midnights

EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

Taylor Swift – Midnight

1 | 9
66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar... - Sayfa 2

YILIN ŞARKISI

Billie Eilish – What Was I Made For?

2 | 9
66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar... - Sayfa 3

EN İYİ KLİP

The Beatles - I'm Only Sleeping

3 | 9
66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar... - Sayfa 4

YILIN KAYDI

Miley Cyrus – Flowers

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Miley Cyrus – Flowers

4 | 9