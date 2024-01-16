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  4. 75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu, Succession geceye damga vurdu: İşte kazananlar...

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu, Succession geceye damga vurdu: İşte kazananlar...

ABD televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri’nin 75’incisi düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen ödül töreninde Succession, Beef ve The Bear en iyi yapımlar olarak öne çıktı. İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi...

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu, Succession geceye damga vurdu: İşte kazananlar... - Sayfa 1

En İyi Drama Dizisi

Succession

1 | 21
75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu, Succession geceye damga vurdu: İşte kazananlar... - Sayfa 2

En İyi Komedi Dizisi

The Bear

2 | 21
75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu, Succession geceye damga vurdu: İşte kazananlar... - Sayfa 3

En İyi Mini Dizi

Beef

3 | 21
75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu, Succession geceye damga vurdu: İşte kazananlar... - Sayfa 4

En İyi Aktör - Drama

Kieran Culkin - Succession

4 | 21