7,5 milyon yıllık fosiller sergiye çıktı Kayseri'de, Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı çevresinde süren kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa, gergedan ve fil gibi hayvanların fosilleri sergileniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazılarda bulunan ve 7,5 milyon yıllık oldukları değerlendirilen fosil faunasının bulunduğu sergi, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda açıldı. 1 | 8

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, açılışta yaptığı konuşmada, kurtarma kazısı olarak başlanan ve halen sürdürülen Yamula Barajı çevresindeki çalışmalarda birçok fosil kalıntısının ortaya çıkarıldığını belirterek, kazılardan elde edilen bilimsel verilerin önemli olduğunu söyledi. 2 | 8

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kültürel varlıkları koruma ve yaşatma anlamında önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. 3 | 8