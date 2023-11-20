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  4. 7,5 milyon yıllık fosiller sergiye çıktı

7,5 milyon yıllık fosiller sergiye çıktı

Kayseri'de, Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı çevresinde süren kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa, gergedan ve fil gibi hayvanların fosilleri sergileniyor.

7,5 milyon yıllık fosiller sergiye çıktı - Sayfa 1

Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazılarda bulunan ve 7,5 milyon yıllık oldukları değerlendirilen fosil faunasının bulunduğu sergi, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda açıldı.

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7,5 milyon yıllık fosiller sergiye çıktı - Sayfa 2

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, açılışta yaptığı konuşmada, kurtarma kazısı olarak başlanan ve halen sürdürülen Yamula Barajı çevresindeki çalışmalarda birçok fosil kalıntısının ortaya çıkarıldığını belirterek, kazılardan elde edilen bilimsel verilerin önemli olduğunu söyledi.

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7,5 milyon yıllık fosiller sergiye çıktı - Sayfa 3

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kültürel varlıkları koruma ve yaşatma anlamında önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

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7,5 milyon yıllık fosiller sergiye çıktı - Sayfa 4

Kayseri'de Keykubadiye Sarayı, Kızık Köşk, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı, Örenşehir ve Kültepe Kaniş-Karum'da kazı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların ulusal ve uluslararası alanda olduğunu belirtti.

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