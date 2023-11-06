Ajda Pekkan, Edis, Gülşen, Serdar Ortaç, Kenan Doğulu... Yılbaşı konser ücretlerine zamlı tarife! Yeni yıla adım adım yaklaşırken, sanatçılar arasında sahne ücreti yarışı başladı. Yılbaşında konser verecek olan ünlülerin talep ettiği rakamlar belli olurken, fiyatlarda ciddi artışlar dikkat çekti. Zirvede Ajda Pekkan yer alıyor. Süperstar geçen yıl 1,5 milyon kazanırken, bu yol 6 milyon istiyor. Sanatçıların sahne ücretinde yaptığı zam enflasyonun çok üzerinde.

Serdar Ortaç, yılbaşında sahne almak için 2.5 milyon TL talep ediyor. 1 | 8

Geçen yıl yılbaşı sahne ücretini 1 milyon TL olarak belirleyen Gülşen, bu sene 3.5 milyon TL kazanacak. 2 | 8

Sibel Can, yılbaşı gecesi sahnede olmak için geçen yıl 1.5 milyon TL istemişti. Sanatçının bu yılki talebinin 4 milyon TL olduğu aktarıldı. 3 | 8