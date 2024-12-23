Amasya'da bulundu! 2 bin 100 yıllık... İki önemli özelliği var

“İlki basit bir ses çıkarma aleti olmayıp üzerinde bulunan 4 delikle beraber melodi oluşturma özelliğine sahip. İkinci önemi ise düdükler genelde asker düdüğü olarak Roma kültürüne mal edilen aletler. Fakat burada çıkan düdük M.Ö 1. yüzyıla ait.6. Mithridates Dönemi'ne ait. Bu düdükleri Roma'dan önce Anadolu'ya özgün krallıklarda kullanıldığını düşünüyoruz.”