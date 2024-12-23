Amasya'da bulundu! 2 bin 100 yıllık... İki önemli özelliği var
Amasya'da Oluz Höyük kazısında 2 bin 100 yıllık kuş şeklinde asker düdüğü bulundu.
Amasya'daki Oluz Höyük kazısında kuş şeklinde tasarlanıp pişirilmiş topraktan yapılmış 2 bin 100 yıllık asker düdüğü bulundu.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, askerler arasında haberleşmede kullanıldığını düşündükleri düdüğün Roma'dan önce bölgede hüküm süren Mithridatlar Hanedanı'nın en güçlü kralı 6. Mithradates Dönemi'ne ait olduğunu açıkladı.
"İKİ ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ VAR"
Üflenmesiyle birlikte çalışır haldeki düdüğün iki önemli özelliğinin olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dönmez,
“İlki basit bir ses çıkarma aleti olmayıp üzerinde bulunan 4 delikle beraber melodi oluşturma özelliğine sahip. İkinci önemi ise düdükler genelde asker düdüğü olarak Roma kültürüne mal edilen aletler. Fakat burada çıkan düdük M.Ö 1. yüzyıla ait.6. Mithridates Dönemi'ne ait. Bu düdükleri Roma'dan önce Anadolu'ya özgün krallıklarda kullanıldığını düşünüyoruz.”