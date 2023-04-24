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  4. Antik Mısır’ın tarihine ışık tutan müze: Kahire Mısır Müzesi

Antik Mısır’ın tarihine ışık tutan müze: Kahire Mısır Müzesi

Kahire Mısır Müzesi, Orta Doğu’nun en eski müzesi olarak kabul edilirken, 7 bin yıllık tarihe ışık tutuyor.

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Kahire Mısır Müzesi yaklaşık 120 yıldır yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

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Kahire Mısır Müzesi, Orta Doğu’nun en eski müzesi olarak kabul ediliyor.

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Müze, milattan önce ve sonrasına dayanan Mısır’ın yüzlerce yıllık tarihini yansıtan yaklaşık 150 bin parça tarihi eseri barındırıyor. 

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Kahire Mısır Müzesi, yaklaşık 7 bin yıllık tarihe ışık tutuyor.

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