Antik Mısır’ın tarihine ışık tutan müze: Kahire Mısır Müzesi
Kahire Mısır Müzesi, Orta Doğu’nun en eski müzesi olarak kabul edilirken, 7 bin yıllık tarihe ışık tutuyor.
Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Kahire Mısır Müzesi yaklaşık 120 yıldır yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.
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Kahire Mısır Müzesi, Orta Doğu’nun en eski müzesi olarak kabul ediliyor.
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Müze, milattan önce ve sonrasına dayanan Mısır’ın yüzlerce yıllık tarihini yansıtan yaklaşık 150 bin parça tarihi eseri barındırıyor.
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Kahire Mısır Müzesi, yaklaşık 7 bin yıllık tarihe ışık tutuyor.
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