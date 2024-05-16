Baby Reindeer'ın Martha'sı kendisini programa çıkaran Piers Morgan’dan 1 milyon sterlin istiyor
Baby Reindeer'ın 'gerçek Martha'sı Fiona Harvey, YouTube'da yayınlanan ve Piers Morgan’ın sunduğu programdan 250 sterlin aldığını belirterek "250 sterlinlik önemsiz bir paradan çok daha fazlasını isteyeceğim" dedi.
'Baby Reindeer' dizisinde taciz faili olarak temsil edilen Martha karakterinin gerçek hayatta kendisi olduğunu iddia eden Fiona Harvey, geçtiğimiz günlerde katıldığı Piers Morgan’ın programından 250 sterlinlik (yaklaşık 10 bin TL) bir ödeme aldığını söyledi. YouTube'da yayınlanan 'Uncensored' programına konuk olan Harvey, komedyen Richard Gadd'ın kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı ve başrolünü üstlendiği dizide iddiaların tümünü reddetmişti.
Gadd'ı hiçbir zaman taciz veya takip etmediğini söyleyen Harvey, 41 bin e-posta ve çok sayıda tweet gönderdiği iddialarını da yalanladı. Harvey, olayın postayla gönderilen on mesaj ve bir mektuptan ibaret olduğunu ileri sürdü.
Gadd ve Netflix'e karşı 'yasal işlem başlatacağını' söyleyen Harvey, komedyene de "Beni yalnız bırak lütfen. Yakamdan düş, düzgün bir iş bul. Yaptığın şeyden dolayı dehşete düştüm" ifadeleriyle seslendi.
Dizide resmedildiği gibi hiçbir zaman hakkında mahkumiyet kararı çıkartılmadığını da iddia eden Harvey, şu ifadeleri kullandı: "İzlemedim. Mahkeme sahnesini, hapis cezalarını ve buna benzer şeyleri duydum… Hiçbirini izlemedim. İzlesem sanırım hasta olurum. Hayatımın yeterince büyük bir kısmını ele geçirdi. Bunu oldukça müstehcen, korkunç ve kadın düşmanı buluyorum."