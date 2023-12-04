Binlerce yıllık mezarlıklar, eski devirlerin hikayesini günümüze taşıyor

Şehir merkezinin işlek bir bölgesinde bulunan, ilk bakışta yıkılmış eski bir binanın kalıntıları gibi görünen geniş bahçedeki bu yapıya küçük bir kapıdan giriliyor.

Müzenin girişinde loş ışıkla aydınlatılan mağaramsı bir yapı görülüyor. İnşaat iskelelerini andıran yolların tarihi alanı korumak için bu şekilde yapıldığı anlaşılıyor.