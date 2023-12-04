Binlerce yıllık mezarlıklar, eski devirlerin hikayesini günümüze taşıyor
İran’ın Tebriz şehrinde 3 hektarlık araziye yayılmış binlerce yıllık mezarlığın bir bölümüne kurulan Demir Çağı Müzesi eski çağların hikayesini bugüne taşıyor. İskeletler, kültürel objeler ve günlük yaşamda kullanılan malzemelerin bulunduğu bu alanın geçmişinin 3 bin 200 yıl önceye dayandığı tahmin ediliyor.
Şehir merkezinin işlek bir bölgesinde bulunan, ilk bakışta yıkılmış eski bir binanın kalıntıları gibi görünen geniş bahçedeki bu yapıya küçük bir kapıdan giriliyor.
Müzenin girişinde loş ışıkla aydınlatılan mağaramsı bir yapı görülüyor. İnşaat iskelelerini andıran yolların tarihi alanı korumak için bu şekilde yapıldığı anlaşılıyor.
Müzede, kazı çalışmasıyla gün yüzüne çıkarılan eski dönemlerde kullanılan aletler bulundukları yerlerde bırakılmış durumda. Müze yetkililerinin bilgilendirmesi olmasa bu durum kazının hala devam ettiğini düşündürüyor ziyaretçilere.
Çoğu zaman mezarlardan çıkarılan iskeletler gerekli bakımları yapıldıktan sonra müzelere kaldırılır. Bulundukları yerden taşınan iskeletler ise çoğunlukla formlarını ve orijinal atmosferini kaybeder.
Tebriz Demir Çağı Müzesi'ndeki iskeletler ise bulundukları şekilde, oldukları yerlerde bırakılmış durumda. Her iskeletin yatış yönü cinsiyetini de gösteriyor.
Müze sorumlusu Hasan Abedini, müze hakkında bilgilendirmede bulundu.
Mezarlık alanının 3 hektardan oluştuğunu, bunun 300 metrekaresinde müzenin yer aldığını belirten Abedini, alanın büyük bölümünün çevredeki binaların altında bulunduğunu aktardı.