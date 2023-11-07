Box Office gişenin liderlerini açıkladı: Atatürk zirvede

Bir önceki hafta sonunun gişe lideri Çok Aşk, gösterimdeki ikinci hafta sonunu 54 bin 953 seyirciyle üçüncü sırada kapattı.

2- Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece

Video oyun uyarlaması Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece (Five Nights at Freddy's), 121 salonda ulaştığı 57 bin 928 seyirciyle Türkiye'de de etkileyici bir açılışa imza attı ve Box Office Türkiye hafta sonu listesine ikinci sıradan girdi.