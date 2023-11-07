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  4. Box Office gişenin liderlerini açıkladı: Atatürk zirvede

Box Office gişenin liderlerini açıkladı: Atatürk zirvede

Box Office Türkiye, gişenin en çok seyirci çeken filmlerini sıraladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hikâyesini konu edinen Atatürk 1881 - 1919 (1. Film), vizyondaki ilk üç gününde 269 bin 313 seyirci tarafından izlendi ve yerli filmler arasında 2023'ün en iyi ikinci açılışına imza attı.

Box Office gişenin liderlerini açıkladı: Atatürk zirvede - Sayfa 1

5- Taylor Swift: The Eras Tour

ABD'de rekorlar kıran konser filmi Taylor Swift: The Eras Tour Türkiye açılışını 15 bin 137 seyirciyle beşinci sırada gerçekleştirdi.

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Box Office gişenin liderlerini açıkladı: Atatürk zirvede - Sayfa 2

4-  İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi 

 İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi 38 bin 101 seyirciyle dördüncü basamakta kendine yer buldu. 

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Box Office gişenin liderlerini açıkladı: Atatürk zirvede - Sayfa 3

3- Çok Aşk

Bir önceki hafta sonunun gişe lideri Çok Aşk, gösterimdeki ikinci hafta sonunu 54 bin 953 seyirciyle üçüncü sırada kapattı.

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Box Office gişenin liderlerini açıkladı: Atatürk zirvede - Sayfa 4

2- Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece

Video oyun uyarlaması Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece (Five Nights at Freddy's), 121 salonda ulaştığı 57 bin 928 seyirciyle Türkiye'de de etkileyici bir açılışa imza attı ve Box Office Türkiye hafta sonu listesine ikinci sıradan girdi.

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