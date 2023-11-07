Box Office gişenin liderlerini açıkladı: Atatürk zirvede
Box Office Türkiye, gişenin en çok seyirci çeken filmlerini sıraladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hikâyesini konu edinen Atatürk 1881 - 1919 (1. Film), vizyondaki ilk üç gününde 269 bin 313 seyirci tarafından izlendi ve yerli filmler arasında 2023'ün en iyi ikinci açılışına imza attı.
5- Taylor Swift: The Eras Tour
ABD'de rekorlar kıran konser filmi Taylor Swift: The Eras Tour Türkiye açılışını 15 bin 137 seyirciyle beşinci sırada gerçekleştirdi.
4- İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi
İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi 38 bin 101 seyirciyle dördüncü basamakta kendine yer buldu.
3- Çok Aşk
Bir önceki hafta sonunun gişe lideri Çok Aşk, gösterimdeki ikinci hafta sonunu 54 bin 953 seyirciyle üçüncü sırada kapattı.
2- Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece
Video oyun uyarlaması Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece (Five Nights at Freddy's), 121 salonda ulaştığı 57 bin 928 seyirciyle Türkiye'de de etkileyici bir açılışa imza attı ve Box Office Türkiye hafta sonu listesine ikinci sıradan girdi.