Boykot nedeniyle çıkarılmıştı. TRT, Aybüke Pusat’ın yerine bakın hangi oyuncuya teklif götürdü
Son dönemde yaşanan boykot olaylarına oyuncuların dahil olmasıyla birlikte işler iyice kızıştı. TRT, TABİİ platformunda birçok diziyi kaldırırken, boykota destek veren bazı oyuncularla da yollarını ayırdı. Teşkilat dizisinde rol alan ve boykotu destekleyen Aybüke Pusat ile yollar ayrılırken, onun yerine gelecek yeni isim ortaya çıktı.
Son dönemde yaşanan olaylar, ne yazık ki dizi ve sinema sektörünü de etkilemiş durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülkede protesto ve boykot çağrıları boy gösterirken, oyuncuların bir kısmı da bu protesto ve boykota destek verdi.
TRT’nin sevilen dizisi Teşkilat’ta adeta yaprak dökümü başladı. Boykot çağrısına destek veren bazı oyuncuların TRT ile yolları ayrılırken, bunlardan en çok konuşulan isim ise Aybüke Pusat oldu.
Teşkilat dizisinin sevilen oyuncularından Aybüke Pusat, boykot çağrısını desteklemesinin ardından TRT yönetimi tarafından yolları ayrılan ilk isim oldu. Pusat’ın işine son verilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.