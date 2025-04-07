Boykot nedeniyle çıkarılmıştı. TRT, Aybüke Pusat’ın yerine bakın hangi oyuncuya teklif götürdü

Son dönemde yaşanan olaylar, ne yazık ki dizi ve sinema sektörünü de etkilemiş durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülkede protesto ve boykot çağrıları boy gösterirken, oyuncuların bir kısmı da bu protesto ve boykota destek verdi.