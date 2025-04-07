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  4. Boykot nedeniyle çıkarılmıştı. TRT, Aybüke Pusat’ın yerine bakın hangi oyuncuya teklif götürdü

Boykot nedeniyle çıkarılmıştı. TRT, Aybüke Pusat’ın yerine bakın hangi oyuncuya teklif götürdü

Son dönemde yaşanan boykot olaylarına oyuncuların dahil olmasıyla birlikte işler iyice kızıştı. TRT, TABİİ platformunda birçok diziyi kaldırırken, boykota destek veren bazı oyuncularla da yollarını ayırdı. Teşkilat dizisinde rol alan ve boykotu destekleyen Aybüke Pusat ile yollar ayrılırken, onun yerine gelecek yeni isim ortaya çıktı.

Boykot nedeniyle çıkarılmıştı. TRT, Aybüke Pusat’ın yerine bakın hangi oyuncuya teklif götürdü - Sayfa 1

Son dönemde yaşanan olaylar, ne yazık ki dizi ve sinema sektörünü de etkilemiş durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülkede protesto ve boykot çağrıları boy gösterirken, oyuncuların bir kısmı da bu protesto ve boykota destek verdi.

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Boykot nedeniyle çıkarılmıştı. TRT, Aybüke Pusat’ın yerine bakın hangi oyuncuya teklif götürdü - Sayfa 2

TRT’nin sevilen dizisi Teşkilat’ta adeta yaprak dökümü başladı. Boykot çağrısına destek veren bazı oyuncuların TRT ile yolları ayrılırken, bunlardan en çok konuşulan isim ise Aybüke Pusat oldu.

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Boykot nedeniyle çıkarılmıştı. TRT, Aybüke Pusat’ın yerine bakın hangi oyuncuya teklif götürdü - Sayfa 3

Teşkilat dizisinin sevilen oyuncularından Aybüke Pusat, boykot çağrısını desteklemesinin ardından TRT yönetimi tarafından yolları ayrılan ilk isim oldu. Pusat’ın işine son verilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Boykot nedeniyle çıkarılmıştı. TRT, Aybüke Pusat’ın yerine bakın hangi oyuncuya teklif götürdü - Sayfa 4

Dizide oynarken ve henüz hiçbir gelişme yaşanmazken 4.1 milyon takipçisi olan Aybüke Pusat, işine son verilmesinin ardından adeta ping yaptı ve halkın da desteğiyle birlikte 5 milyon Instagram takipçisini aşmayı başardı. 

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