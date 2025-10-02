Bu hafta sinema salonlarında hangi filmler var? İşte 3 Ekim haftası vizyon filmleri...
Sinema salonlarında bu hafta dramdan aksiyona, korku ve gerilimden animasyona 8 film vizyona girecek.
Her cuma olduğu gibi bu cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler vizyona giriyor. Bu hafta 8 film vizyona girecek.
İşte 3 Ekim 2025 haftası vizyona giren filmler...
Gabby'nin Hayal Evi: Film
Animasyon türündeki "Gabby'nin Hayal Evi" dizisinin film uyarlaması "Gabby'nin Hayal Evi: Film", Gabby'nin büyükannesi Gigi ile "Kedi Francisco" adlı şehirde çıktığı yolculuğu konu alıyor.
Savaş Üstüne Savaş
Paul Thomas Anderson'ın yönettiği "Savaş Üstüne Savaş" filminde, başrolleri Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro ve Sean Penn paylaşıyor.
Film, yıllar önce, kendi örgütlerini bitirmeye ant içmiş bir devlet görevlisinin, eski devrimci Bob'un kızının peşine düşmesini ve sonrasında Bob'un eski yoldaşlarıyla kızını kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.