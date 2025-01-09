Bu nasıl gözden kaçar! Squid Game 2’de büyük gaf, görenler şaşkına döndü

Hun ilk sezonda ödülü alan tek isim olurken, yeni sezonda da tekrardan oyuna dahil oldu. 2. sezon sonunda ise patronu yakalamak için planlar kuran Gi-Hun ve arkadaşları, bölümün sonunda yakayı ele verdi. Final sezonunda ne olup ne biteceği şimdiden merak konusu. Ancak bunun öncesinde büyük bir gaf var.