Bu nasıl gözden kaçar! Squid Game 2’de büyük gaf, görenler şaşkına döndü
Netflix’in en çok izlenen dizisi Squid Game 2. sezondaki hata, görenleri hayrete düşürdü. Bu kadarı da olmaz!
Netflix’in en çok izlenen dizisi Squid Game, ilk sezonuyla büyük yankı uyandırmış ve milyonlarca kişinin beğenisini toplamıştı.
Aradan geçen üç yılın ardından Squid Game 2. sezonu izleyici ile buluştu. Üstelik 3. sezonun çıkış tarihi de 2025 olarak açıklandı.
Kore yapımı dizi, her bir sahnesiyle izleyenlerde büyük ilgi uyandırdı. 456 oyuncununun zorlu ölüm oyununu konu alan dizide, Gi-Hun başrolde yer alıyor.
Hun ilk sezonda ödülü alan tek isim olurken, yeni sezonda da tekrardan oyuna dahil oldu. 2. sezon sonunda ise patronu yakalamak için planlar kuran Gi-Hun ve arkadaşları, bölümün sonunda yakayı ele verdi. Final sezonunda ne olup ne biteceği şimdiden merak konusu. Ancak bunun öncesinde büyük bir gaf var.