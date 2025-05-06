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  4. Buda’nın mücevherlerinin satılacağı müzayede kriz çıkardı! Hindistan’dan diplomatik hamle geldi

Buda’nın mücevherlerinin satılacağı müzayede kriz çıkardı! Hindistan’dan diplomatik hamle geldi

Hindistan Buda'nın mirası için savaş başlattı. Buda’nın kutsal kalıntılarıyla birlikte keşfedilen mücevherlerin müzayedede satılmasının önüne geçmek için diplomatik hamlede bulundu.

Buda’nın mücevherlerinin satılacağı müzayede kriz çıkardı! Hindistan’dan diplomatik hamle geldi - Sayfa 1

Hindistan, Buda kalıntılarıyla birlikte bulunan mücevherlerin satışa çıkarılacağı müzayedenin durdurulmasını istedi.

 

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Buda’nın mücevherlerinin satılacağı müzayede kriz çıkardı! Hindistan’dan diplomatik hamle geldi - Sayfa 2

Müzayede kriz çıkardı

Hindistan Kültür Bakanlığından, Hong Kong'da "Buda'nın Piprahwa Mücevherleri, Ashokan Dönemi" müzayedesine ilişkin bildiri yayımlandı.

 

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Buda’nın mücevherlerinin satılacağı müzayede kriz çıkardı! Hindistan’dan diplomatik hamle geldi - Sayfa 3

Piprahwa kalıntıları 'kutsal' kabul ediliyor

Bildiride, Piprahwa kalıntılarının "kutsal" kabul edildiği kaydedilerek, bunların açık artırmaya çıkarılmasını önlemek için hızlıca önlem alındığı belirtildi.

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Buda’nın mücevherlerinin satılacağı müzayede kriz çıkardı! Hindistan’dan diplomatik hamle geldi - Sayfa 4

İngiliz arkeoloğun kazısında çıkarıldı

Mücevherlerin, 1898'de Hindistan'ın kuzeyinde, toprak sahibi İngiliz arkeolog William Claxton Peppe'nin kazısında çıkarıldığı anımsatılan bildiride, kalıntılarda kemik parçaları, sabun taşı ve kristal tabut, kum taşı sanduka ve altın süs eşyaları ve değerli taşlar gibi parçaların yer aldığı aktarıldı.

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