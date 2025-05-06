Buda’nın mücevherlerinin satılacağı müzayede kriz çıkardı! Hindistan’dan diplomatik hamle geldi
Hindistan Buda'nın mirası için savaş başlattı. Buda’nın kutsal kalıntılarıyla birlikte keşfedilen mücevherlerin müzayedede satılmasının önüne geçmek için diplomatik hamlede bulundu.
Hindistan, Buda kalıntılarıyla birlikte bulunan mücevherlerin satışa çıkarılacağı müzayedenin durdurulmasını istedi.
Müzayede kriz çıkardı
Hindistan Kültür Bakanlığından, Hong Kong'da "Buda'nın Piprahwa Mücevherleri, Ashokan Dönemi" müzayedesine ilişkin bildiri yayımlandı.
Piprahwa kalıntıları 'kutsal' kabul ediliyor
Bildiride, Piprahwa kalıntılarının "kutsal" kabul edildiği kaydedilerek, bunların açık artırmaya çıkarılmasını önlemek için hızlıca önlem alındığı belirtildi.
İngiliz arkeoloğun kazısında çıkarıldı
Mücevherlerin, 1898'de Hindistan'ın kuzeyinde, toprak sahibi İngiliz arkeolog William Claxton Peppe'nin kazısında çıkarıldığı anımsatılan bildiride, kalıntılarda kemik parçaları, sabun taşı ve kristal tabut, kum taşı sanduka ve altın süs eşyaları ve değerli taşlar gibi parçaların yer aldığı aktarıldı.