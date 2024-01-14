Cem Yılmaz Levent'teki lüks villasını satılığa çıkardı, tek ricası var
Uzun bir aradan sonra CMXXIV gösterisiyle sahnelere dönmeye hazırlanan ve şubat biletleri dakikalar içinde tükenen ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, İstanbul, Levent'teki lüks villasını satışa çıkardığı öne sürüldü.
Komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz’ın, İstanbul'un gözde muhitlerinden biri olan Levent'teki evini satmaya karar verdiği iddia edildi.
10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Cem Yılmaz'ın İstanbul Levent'teki villasını 100 milyon TL'ye satıyor.
Cem Yılmaz'ın uzun bir aradan sonra sahnelere döneceği tek kişilik gösterisi CMXXIV'in şubat biletleri yedi dakika içinde tükenmişti.
Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adını taşıyan yeni performansı, 7 Şubat 2024 tarihinden itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.