Dalgakıran kayaları Anka kuşuyla renklendiriyor

Vatandaşların sahilde nefes alırken güzel görüntülerle karşılaşmalarını istediğini dile getiren 25 yaşındaki Edanur Sarar, “6 Şubat depreminde onlarca binalar yıkıldı. İnsanlar vefat etti. Deprem bizde çok büyük bir iz bıraktı, İskenderun sahili de 6 Şubat depreminde çok fazla hasar aldı. Zamanla buralar güzelleşmeye başladı. Çalışmalar devam ediyor ve insanlar burada gezerken bir sahil havası, deniz havası alırken güzel şeyler görmelerini istedim." dedi.