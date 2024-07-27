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  4. Dalgakıran kayaları Anka kuşuyla renklendiriyor

Dalgakıran kayaları Anka kuşuyla renklendiriyor

Ressam Edanur Sarar, İskenderun körfezindeki kayalara Anka kuşu çizerek renk katıyor.

Dalgakıran kayaları Anka kuşuyla renklendiriyor - Sayfa 1

Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da felaketin yaralarını silmek isteyen ressam Edanur Sarar, İskenderun sahiline gezmek ve nefes almak için inen vatandaşlara hoş bir görüntü ortaya çıkarmak için farklı bir çalışmaya başladı.

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Dalgakıran kayaları Anka kuşuyla renklendiriyor - Sayfa 2

Körfezde bulunan dalgakıran kayalara Zümrüdüanka kuşu çizen genç ressam, çalışmalarıyla ortaya güzel görüntüler çıkardı. 

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Dalgakıran kayaları Anka kuşuyla renklendiriyor - Sayfa 3

Görenlerin ilgisini çeken resimler kayalara renk kattı.

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Dalgakıran kayaları Anka kuşuyla renklendiriyor - Sayfa 4

Vatandaşların sahilde nefes alırken güzel görüntülerle karşılaşmalarını istediğini dile getiren 25 yaşındaki Edanur Sarar, “6 Şubat depreminde onlarca binalar yıkıldı. İnsanlar vefat etti. Deprem bizde çok büyük bir iz bıraktı, İskenderun sahili de 6 Şubat depreminde çok fazla hasar aldı. Zamanla buralar güzelleşmeye başladı. Çalışmalar devam ediyor ve insanlar burada gezerken bir sahil havası, deniz havası alırken güzel şeyler görmelerini istedim." dedi.

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