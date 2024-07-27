Dalgakıran kayaları Anka kuşuyla renklendiriyor
Ressam Edanur Sarar, İskenderun körfezindeki kayalara Anka kuşu çizerek renk katıyor.
Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da felaketin yaralarını silmek isteyen ressam Edanur Sarar, İskenderun sahiline gezmek ve nefes almak için inen vatandaşlara hoş bir görüntü ortaya çıkarmak için farklı bir çalışmaya başladı.
Körfezde bulunan dalgakıran kayalara Zümrüdüanka kuşu çizen genç ressam, çalışmalarıyla ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Görenlerin ilgisini çeken resimler kayalara renk kattı.
Vatandaşların sahilde nefes alırken güzel görüntülerle karşılaşmalarını istediğini dile getiren 25 yaşındaki Edanur Sarar, “6 Şubat depreminde onlarca binalar yıkıldı. İnsanlar vefat etti. Deprem bizde çok büyük bir iz bıraktı, İskenderun sahili de 6 Şubat depreminde çok fazla hasar aldı. Zamanla buralar güzelleşmeye başladı. Çalışmalar devam ediyor ve insanlar burada gezerken bir sahil havası, deniz havası alırken güzel şeyler görmelerini istedim." dedi.