Dalış sertifikası isteyen müze
Türkiye'nin su altında kurulu ilk müzesi olan Side Sualtı Müzesi, 117 heykelden oluşan koleksiyonuyla dalış sertifikası olan ziyaretçilerini ağırlıyor.
Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi tarafından Manavgat ilçesinde yaptırılan ve 2015 yılında açılan Side Sualtı Müzesi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görmeye devam ediyor.
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Dalış yapan turistler, Side'nin yaklaşık 1,5 mil açığında, 11, 18 ve 24 metre derinliklerde bulunan ve Anadolu medeniyetinin zenginliklerini anlatan 117 heykelin sergilendiği müzeyi geziyor.
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