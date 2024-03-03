Dünyada en çok izlenen Türk yapımı diziler: Zirvede Muhteşem Yüzyıl var
Dünyada en çok izlenen Türkiye yapımı diziler belli oldu. İlk bölümü 19 Ocak'ta yayınlanan 'Gaddar'ın da bulunduğu listenin ilk üç sırasında 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kara Para Aşk' ve 'Diriliş Ertuğrul' yer aldı.
Türkiye'de çekilen diziler, dünya pazarında gittikçe daha popüler hale geliyor.
Cumhuriyet'in haberine göre, özellikle İspanya, Güney Amerika ve Ortadoğu'da yerli diziler rekorlar kırdı, verilere göre talep yüzde 184 arttı.
1. Muhteşem Yüzyıl (2011)
Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminin anlatıldığı dizide Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Aras Bulut İynemli, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Yasemin Kay Allen gibi isimler yer alıyor.
Dizinin, aradan birçok yılın geçmesine rağmen toplamda 500 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği biliniyor.
Dizinin hayranları arasında rapçi Cardi B dahi bulunuyor.
2. Kara Para Aşk (2014)
Görece eski bir dizi olan "Kara Para Aşk" dizisi, Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek ve Erkan Can gibi ünlü oyuncuların başrolünde polisiye ve aksiyon dizisi olarak öne çıkıyor.
Türkiye'de sevildiği kadar dünyada da meşhur olan dizinin hayranları arasında ünlü futbolcu Lionel Messi dahi bulunuyor.
3. Diriliş Ertuğrul (2014)
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ele alan ve Engin Altan Düzyatan'ın başrol oyuncusu olduğu "Diriliş Ertuğrul" dizisi, IMDb'de 40 bin kişi tarafından oylanıp 7.9 puan aldı, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Özellikle Hindistan ve Pakistan'da çok meşhur olan dizinin YouTube'daki Urduca dublajlı versiyonu 153 milyon görüntülenmeye ulaştı.