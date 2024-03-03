Dünyada en çok izlenen Türk yapımı diziler: Zirvede Muhteşem Yüzyıl var

Cumhuriyet'in haberine göre, özellikle İspanya, Güney Amerika ve Ortadoğu'da yerli diziler rekorlar kırdı, verilere göre talep yüzde 184 arttı.

Dizinin, aradan birçok yılın geçmesine rağmen toplamda 500 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği biliniyor.

2. Kara Para Aşk (2014)

Görece eski bir dizi olan "Kara Para Aşk" dizisi, Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek ve Erkan Can gibi ünlü oyuncuların başrolünde polisiye ve aksiyon dizisi olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de sevildiği kadar dünyada da meşhur olan dizinin hayranları arasında ünlü futbolcu Lionel Messi dahi bulunuyor.