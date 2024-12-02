Dünyanın en zengin tarihine sahip ülkeleri açıklandı: Bakın Türkiye kaçıncı sıraya yerleşti!

Her toplum, tarih sahnesindeki en görkemli kültürleri kendi atalarının oluşturduğuna inanır. Bu bakış açısı, kültürel zenginliği tartışmalı bir konu haline getirirken, aynı zamanda sosyal bilimlerin de dikkat çeken alanlarından biri yapmıştır. Bu doğrultuda, ABD merkezli medya kuruluşu *U.S. News & World Report* için sosyoloji ve sanat tarihi uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanan bir liste, en etkileyici ve zengin tarihe sahip ülkeleri sıraladı.

İşte, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı o liste...