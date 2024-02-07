Eleştirmenler oyladı: Son 25 yılın en iyi 25 dizisi açıklandı...
İnternet sitesi Rotten Tomatoes, son 25 yılın en iyi dizilerini oyladı. Film eleştirilerinin, oyuncuların, yönetmenlerin, fragmanların ve sinema haberlerinin yer aldığı bir internet sitesinin oylamasına eleştirmenler katılım sağladı. Listenin ilk sırasında pek de sürpriz olmayan bir isim yer aldı. İşte Rotten Tomatoes'a göre son 25 yılın en iyi 25 dizisi...
25. Chernobyl (2019)
1 | 25
24. Watchmen (2019)
2 | 25
23. Arrested Development (2003)
3 | 25
22. Parks and Recreation (2009)
4 | 25