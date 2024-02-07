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  4. Eleştirmenler oyladı: Son 25 yılın en iyi 25 dizisi açıklandı...

Eleştirmenler oyladı: Son 25 yılın en iyi 25 dizisi açıklandı...

İnternet sitesi Rotten Tomatoes, son 25 yılın en iyi dizilerini oyladı. Film eleştirilerinin, oyuncuların, yönetmenlerin, fragmanların ve sinema haberlerinin yer aldığı bir internet sitesinin oylamasına eleştirmenler katılım sağladı. Listenin ilk sırasında pek de sürpriz olmayan bir isim yer aldı. İşte Rotten Tomatoes'a göre son 25 yılın en iyi 25 dizisi...

Eleştirmenler oyladı: Son 25 yılın en iyi 25 dizisi açıklandı... - Sayfa 1

25. Chernobyl (2019)  

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Eleştirmenler oyladı: Son 25 yılın en iyi 25 dizisi açıklandı... - Sayfa 2

24. Watchmen (2019)

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Eleştirmenler oyladı: Son 25 yılın en iyi 25 dizisi açıklandı... - Sayfa 3

23. Arrested Development (2003) 

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Eleştirmenler oyladı: Son 25 yılın en iyi 25 dizisi açıklandı... - Sayfa 4

22. Parks and Recreation (2009)

4 | 25