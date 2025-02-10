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  4. Erdal Beşikçioğlu başrolde: Bir Behzat Ç Hikayesi 3. Sezon çekimleri başladı, setten ilk kare geldi

Erdal Beşikçioğlu başrolde: Bir Behzat Ç Hikayesi 3. Sezon çekimleri başladı, setten ilk kare geldi

Dünyada ilk kez bir belediye başkanı, mesai saatlerinde dışında oyunculuk yapacak. Bir Behzat Ç üçüncü sezon çekimleri için sete çıktı.

Erdal Beşikçioğlu başrolde: Bir Behzat Ç Hikayesi 3. Sezon çekimleri başladı, setten ilk kare geldi - Sayfa 1

Türk dizi tarihinde en çok izlenen dizilerden Behzat Ç, televizyon kanallarının ardından yıllar sonra dijital platformlarda izleyici ile buluştu.

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Erdal Beşikçioğlu başrolde: Bir Behzat Ç Hikayesi 3. Sezon çekimleri başladı, setten ilk kare geldi - Sayfa 2

 Sevilen kadrosu, ilginç hikayeleri ve sahneleriyle beğenileri toplayan Behzat Ç, Çekiç ve Gül’ün ardından yeni sezonuyla bir kez daha ekranlara dönüyor. 

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Erdal Beşikçioğlu başrolde: Bir Behzat Ç Hikayesi 3. Sezon çekimleri başladı, setten ilk kare geldi - Sayfa 3

Dijital platformda izleyenleriyle buluşmaya hazırlanan fenomen dizi, bu yıl çok iddialı kadrosuyla dikkat çekecek. Üstelik ilk sezonlara damga vuran savcı karakterinin de yeniden gelmesi bekleniyor.

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Erdal Beşikçioğlu başrolde: Bir Behzat Ç Hikayesi 3. Sezon çekimleri başladı, setten ilk kare geldi - Sayfa 4

Behzat Amir rolündeki Erdal Beşikçioğlu, dünyada bir ilke imza atacak. Etimesgut Belediye Başkanı olarak görev yapan Beşikçioğlu, tarihte ilk kez bir belediye başkanı olarak mesai saatleri dışında oyunculuk yapacak.

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