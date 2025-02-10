Erdal Beşikçioğlu başrolde: Bir Behzat Ç Hikayesi 3. Sezon çekimleri başladı, setten ilk kare geldi
Dünyada ilk kez bir belediye başkanı, mesai saatlerinde dışında oyunculuk yapacak. Bir Behzat Ç üçüncü sezon çekimleri için sete çıktı.
Türk dizi tarihinde en çok izlenen dizilerden Behzat Ç, televizyon kanallarının ardından yıllar sonra dijital platformlarda izleyici ile buluştu.
Sevilen kadrosu, ilginç hikayeleri ve sahneleriyle beğenileri toplayan Behzat Ç, Çekiç ve Gül’ün ardından yeni sezonuyla bir kez daha ekranlara dönüyor.
Dijital platformda izleyenleriyle buluşmaya hazırlanan fenomen dizi, bu yıl çok iddialı kadrosuyla dikkat çekecek. Üstelik ilk sezonlara damga vuran savcı karakterinin de yeniden gelmesi bekleniyor.