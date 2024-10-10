Erşan Kuneri 2. Sezon Yayınlandı Mı, Hangi Platformda? Erşan Kuneri 2. Sezon Oyuncu Kadrosu

Netfix, son yıllarda yerli dizi yatırımını artırdı. Yıl içerisinde çok sayıda dizi yayınlanırken, Türkiye’deki diziler global çapta da önemli bir kitle tarafından izleniyor. Netflix’in yerli dizi kategorisinde başarılı dizilerinden biri de Erşan Kuneri.