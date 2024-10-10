Erşan Kuneri 2. Sezon Yayınlandı Mı, Hangi Platformda? Erşan Kuneri 2. Sezon Oyuncu Kadrosu
Netflix’in yerli dizi kategorisinde çok sevilen içeriklerinden Erşan Kuneri için 2. sezon müjdesi verilmişti. Hem Cem Yılmaz hem de Netflix 2. sezonun geleceğini izleyicilere duyurdu. Peki Erşan Kuneri 2. sezon yayınlandı mı, hangi platformda, ne zaman? Erşan Kuneri 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yerli Netflix dizisi hakkında bilmeniz gereken her şey!
Netfix, son yıllarda yerli dizi yatırımını artırdı. Yıl içerisinde çok sayıda dizi yayınlanırken, Türkiye’deki diziler global çapta da önemli bir kitle tarafından izleniyor. Netflix’in yerli dizi kategorisinde başarılı dizilerinden biri de Erşan Kuneri.
Başrolünde Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Ezgi Mola ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı dizi merakla bekleniyordu. Peki Erşan Kuneri 2. sezon yayınlandı mı, hangi platformda. Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yerli komedi dizisi hakkında bilmeniz gerekenler…
ERŞAN KUNERİ 2. SEZON YAYINLANDI MI?
Merakla beklenen yerli Netflix dizisi Erşan Kuneri 2. sezon, 10 Ekim 2024 tarihi itibariyle yayınlandı.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonu yayınlandı. Tartışmalı ilk sezonuyla dikkat çeken dizinin ikinci sezonunda neler olacağı merak edilenler arasındaydı.
ERŞAN KUNERİ 2. SEZON OYUNCU KADROSU
Oynadığı komedi yapımlarıyla adından söz ettiren deneyimli oyuncu Cengiz Bozkurt, Erşan Kuneri ikinci sezonunda kadroda yer alan oyunculardan oldu. Bozkurt, Leyla ile Mecnun başta olmak üzere birçok yapımda yer aldı.