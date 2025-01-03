Ferdi Tayfur hayranları hastaneye akın etti: "Yatağımızdan kalkıp, pijamalarımızla geldik"
Arabesk müziğin efsane ismi sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından binlerce hayranı Antalya'daki hastanenin önünde toplandı.
Arabesk müziğinin ünlü ismi, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti.
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Tayfur için aynı gün saat 12.00'da AKM'de bir tören düzenlenecek. İkindi namazına müteakip Emirgan Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ardından Tayfur, Yeniköy Mezarlığında toprağa verilecek.
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