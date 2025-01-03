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  4. Ferdi Tayfur hayranları hastaneye akın etti: "Yatağımızdan kalkıp, pijamalarımızla geldik"

Ferdi Tayfur hayranları hastaneye akın etti: "Yatağımızdan kalkıp, pijamalarımızla geldik"

Arabesk müziğin efsane ismi sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından binlerce hayranı Antalya'daki hastanenin önünde toplandı.

Ferdi Tayfur hayranları hastaneye akın etti: "Yatağımızdan kalkıp, pijamalarımızla geldik" - Sayfa 1

Arabesk müziğinin ünlü ismi, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti. 

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Ferdi Tayfur hayranları hastaneye akın etti: "Yatağımızdan kalkıp, pijamalarımızla geldik" - Sayfa 2

Ferdi Tayfur'un cenazesi Cumartesi günü saat 09.00'da İstanbul'a getirilecek. 

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Ferdi Tayfur hayranları hastaneye akın etti: "Yatağımızdan kalkıp, pijamalarımızla geldik" - Sayfa 3

Tayfur için aynı gün saat 12.00'da AKM'de bir tören düzenlenecek. İkindi namazına müteakip Emirgan Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ardından Tayfur, Yeniköy Mezarlığında toprağa verilecek. 

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Ferdi Tayfur hayranları hastaneye akın etti: "Yatağımızdan kalkıp, pijamalarımızla geldik" - Sayfa 4

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da programını değiştirip katılacağı öğrenildi.

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