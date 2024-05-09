Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı: Keşke sizi izlesek

Filiz Akın, Evcen'e; "Güzel oyuncumuz keşke sizi bir dizi veya filmde izlesek artık... Özlem dolu sevgiler" diye seslendi.

2021-2022 yılları dizide boy gösteren Fahriye Evcen, yaklaşık iki yıldır herhangi bir projede yer almadı.