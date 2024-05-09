Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı: Keşke sizi izlesek
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, sosyal medyadan meslektaşı olan Fahriye Evcen'e ekrana dönme çağrısı yaptı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen dün yeni fotoğraflar paylaştı.
Beyaz gömleğiyle çektiği selfieleri takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen'e usta bir oyuncudan yorum geldi.
Filiz Akın, Evcen'e; "Güzel oyuncumuz keşke sizi bir dizi veya filmde izlesek artık... Özlem dolu sevgiler" diye seslendi.
2021-2022 yılları dizide boy gösteren Fahriye Evcen, yaklaşık iki yıldır herhangi bir projede yer almadı.
Filiz Akın'ın bir süredir sağlık sorunları ile uğraştığı, yakın bir zamanda ise hastanede tedavi gördüğü biliniyordu.