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  4. Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı: Keşke sizi izlesek

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı: Keşke sizi izlesek

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, sosyal medyadan meslektaşı olan Fahriye Evcen'e ekrana dönme çağrısı yaptı.

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı: Keşke sizi izlesek - Sayfa 1

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen dün yeni fotoğraflar paylaştı.

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Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı: Keşke sizi izlesek - Sayfa 2

Beyaz gömleğiyle çektiği selfieleri takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen'e usta bir oyuncudan yorum geldi.

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Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı: Keşke sizi izlesek - Sayfa 3

Filiz Akın, Evcen'e; "Güzel oyuncumuz keşke sizi bir dizi veya filmde izlesek artık... Özlem dolu sevgiler" diye seslendi.

2021-2022 yılları dizide boy gösteren Fahriye Evcen, yaklaşık iki yıldır herhangi bir projede yer almadı.

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Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı: Keşke sizi izlesek - Sayfa 4

Filiz Akın'ın bir süredir sağlık sorunları ile uğraştığı, yakın bir zamanda ise hastanede tedavi gördüğü biliniyordu.

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