Forbes açıkladı: İşte 2023'te en çok kazanan oyuncular...
Forbes, geleneksel "Hollywood'da yılın en çok kazanan oyuncuları" listesinin 2023 versiyonunu yayınladı. Listenin ilk sırasında, Netflix'te izleyici ile buluşan komedi filmleri büyük ilgi gören Adam Sandler yer aldı. İkinci sırada yer alan Margot Robbie ise 2023'te 59 milyon dolar gelir elde etti. İşte 2023 yılında en çok kazanan oyuncular listesi...
10. Denzel Washington
24 Milyon Dolar
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9. Ben Affleck
38 Milyon Dolar
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7. Jason Statham
41 Milyon Dolar
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7. Leonardo DiCaprio
41 Milyon Dolar
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