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  4. Forbes açıkladı: İşte 2023'te en çok kazanan oyuncular...

Forbes açıkladı: İşte 2023'te en çok kazanan oyuncular...

Forbes, geleneksel "Hollywood'da yılın en çok kazanan oyuncuları" listesinin 2023 versiyonunu yayınladı. Listenin ilk sırasında, Netflix'te izleyici ile buluşan komedi filmleri büyük ilgi gören Adam Sandler yer aldı. İkinci sırada yer alan Margot Robbie ise 2023'te 59 milyon dolar gelir elde etti. İşte 2023 yılında en çok kazanan oyuncular listesi...

Forbes açıkladı: İşte 2023'te en çok kazanan oyuncular... - Sayfa 1

10. Denzel Washington

24 Milyon Dolar

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Forbes açıkladı: İşte 2023'te en çok kazanan oyuncular... - Sayfa 2

9. Ben Affleck

38 Milyon Dolar

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Forbes açıkladı: İşte 2023'te en çok kazanan oyuncular... - Sayfa 3

7. Jason Statham

41 Milyon Dolar

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Forbes açıkladı: İşte 2023'te en çok kazanan oyuncular... - Sayfa 4

7. Leonardo DiCaprio

41 Milyon Dolar

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