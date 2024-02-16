Gain’den üyelik ücretlerine zam: Exxen, Netflix, Disney+, BluTV güncel abonelik ücretleri ne kadar? Türkiye'de faaliyet gösteren dijital yayın platformalarının izleyici kitlesi her geçen gün artıyor. Peki, dijital platformaların abonelik ücretleri ne kadar? En uygun platform hangisi? Exxen, Netflix, Disney+, BluTV, Amazon Prime Video, Gain, Mubi güncel abonelik ücretleri ne kadar?

Türkiye'de faaliyet gösteren dijital yayın platformalarının izleyici kitlesi her geçen gün artıyor. Bununla beraber platformların abonelik ücretleri de artmaya devam ediyor. Peki, dijital platformaların abonelik ücretleri ne kadar? 1 | 9

En uygun platform hangisi? Netflix, Disney Plus, BluTV, Amazon Prime Video, Exxen, GAİN ve MUBI'nin sunduğu fiyatlar şu şekilde: 2 | 9

GAİN Gelen zamla birlikte aylık abonelik ücreti 99 TL'den 149 TL'ye yükseldi. Gain'in öğrenciler ve akademisyenlere özel sunduğu indirimli aboneliğin ücreti ise 49 TL oldu. 3 | 9