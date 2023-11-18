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Haftanın testi

Geçen hafta dünyada neler oldu, neler bitti? Hafızanızı testimizle tazeleyelim…

Haftanın testi - Sayfa 1

Geçen hafta dünyada neler oldu, neler bitti? Hafızanızı testimizle tazeleyelim…

İPEK
YEZDANİ

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Haftanın testi - Sayfa 2

Hangi ülkede ‘Bene Meat Technologies’ adlı girişim, evcil hayvanlar için laboratuvar üretimi et ile mama üretti?

A: ABD

B: Çin

C: İngiltere

D: Çek Cumhuriyeti

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Haftanın testi - Sayfa 3

ABD’nin başkenti Washington D.C. Emniyet Teşkilatı artan otomobil hırsızlıklarıyla mücadele amacıyla nasıl bir önlem almaya hazırlanıyor?

A: Hırsızlık suçu işleyenlerin cezalarının artırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması

B: Otomobillere ekstra alarm takılması

C: Araçların anlık lokasyon takibini sağlamak için araç sahiplerine ücretsiz Apple AirTag dağıtılması

D: Hırsızların bir bir tespit edilmesi

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Haftanın testi - Sayfa 4

Etiyopya Hava Yolları, 2019’da 157 kişinin ölümüne neden olan kazada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçakla ilgili nasıl bir aksiyon aldı?

A: Bu uçağın alımını yasakladı

B: Boeing firmasına dava açtı

C: Elindeki uçakları bakıma gönderdi

D: Aynısından 20 tane daha sipariş etti

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