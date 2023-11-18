Haftanın testi
Geçen hafta dünyada neler oldu, neler bitti? Hafızanızı testimizle tazeleyelim…
Geçen hafta dünyada neler oldu, neler bitti? Hafızanızı testimizle tazeleyelim…
İPEK
YEZDANİ
Hangi ülkede ‘Bene Meat Technologies’ adlı girişim, evcil hayvanlar için laboratuvar üretimi et ile mama üretti?
A: ABD
B: Çin
C: İngiltere
D: Çek Cumhuriyeti
ABD’nin başkenti Washington D.C. Emniyet Teşkilatı artan otomobil hırsızlıklarıyla mücadele amacıyla nasıl bir önlem almaya hazırlanıyor?
A: Hırsızlık suçu işleyenlerin cezalarının artırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması
B: Otomobillere ekstra alarm takılması
C: Araçların anlık lokasyon takibini sağlamak için araç sahiplerine ücretsiz Apple AirTag dağıtılması
D: Hırsızların bir bir tespit edilmesi
Etiyopya Hava Yolları, 2019’da 157 kişinin ölümüne neden olan kazada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçakla ilgili nasıl bir aksiyon aldı?
A: Bu uçağın alımını yasakladı
B: Boeing firmasına dava açtı
C: Elindeki uçakları bakıma gönderdi
D: Aynısından 20 tane daha sipariş etti