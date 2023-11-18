Haftanın testi Geçen hafta dünyada neler oldu, neler bitti? Hafızanızı testimizle tazeleyelim…

Geçen hafta dünyada neler oldu, neler bitti? Hafızanızı testimizle tazeleyelim… İPEK

YEZDANİ 1 | 14

Hangi ülkede ‘Bene Meat Technologies’ adlı girişim, evcil hayvanlar için laboratuvar üretimi et ile mama üretti? A: ABD B: Çin C: İngiltere D: Çek Cumhuriyeti 2 | 14

ABD’nin başkenti Washington D.C. Emniyet Teşkilatı artan otomobil hırsızlıklarıyla mücadele amacıyla nasıl bir önlem almaya hazırlanıyor? A: Hırsızlık suçu işleyenlerin cezalarının artırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması B: Otomobillere ekstra alarm takılması C: Araçların anlık lokasyon takibini sağlamak için araç sahiplerine ücretsiz Apple AirTag dağıtılması D: Hırsızların bir bir tespit edilmesi 3 | 14