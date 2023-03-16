Haftanın vizyon filmleri

John Wick 4

Film, başına koyulan ödülle onlarca kiralık katile karşı savaşan John Wick'in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadelesini anlatıyor.

Japonya, Ürdün, Almanya, Fransa ve ABD'yi kapsayan bir macerayı konu alan film, 169 dakikalık süresiyle serinin şimdiye kadarki en uzun yapımı olarak öne çıkıyor. Keanu Reeves'in yine baş aktör olduğu filmde, serinin diğer yapımlarında da rol alan Laurence Fishburne, Ian McShane ve Lance Reddick de yer alıyor.