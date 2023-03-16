Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta, ikisi yerli olmak üzere, komedi, animasyon, aksiyon ve korku türlerinde 10 yapım vizyona girecek.
John Wick 4
Film, başına koyulan ödülle onlarca kiralık katile karşı savaşan John Wick'in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadelesini anlatıyor.
Japonya, Ürdün, Almanya, Fransa ve ABD'yi kapsayan bir macerayı konu alan film, 169 dakikalık süresiyle serinin şimdiye kadarki en uzun yapımı olarak öne çıkıyor. Keanu Reeves'in yine baş aktör olduğu filmde, serinin diğer yapımlarında da rol alan Laurence Fishburne, Ian McShane ve Lance Reddick de yer alıyor.
Shazam! Tanrıların Öfkesi
David F. Sandberg'in yönetmen koltuğuna oturduğu, kadrosunda Zachary Levi, Helen Mirren ve Rachel Zegler'in yer aldığı "Shazam! Tanrıların Öfkesi" maceraseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Henry Gayden'in kaleme aldığı, DC serisinin ilk filminde Zachary Levi'nin canlandırdığı süper güç, Shazam formuna dönüşme yeteneği kazanıyor.
Asi
Belçika, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı "Asi" filminde, 2012-2015'te çatışmalara katılmak üzere Avrupa'dan Suriye'ye gidenlerin hikayelerinden esinleniliyor.
Fas asıllı Belçikalı yönetmen Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin imza attığı film, Suriye'deki savaş mağdurlarına yardımcı olmak için yola koyulan bir adamın hikayesini konu ediyor.
Mahkum 77
İspanya filmi, gerilim ve dram türündeki "Mahkum 77"nin yönetmen koltuğuna Alberto Rodriguez oturuyor.
Film, İspanya'nın demokrasiye geçiş döneminde, işlemediği suçtan 20 yıl cezaya çarptırılan Manuel'in hapishanelerde uygulanan orantısız güç ve işkenceye karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.