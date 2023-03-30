Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 10 film vizyona girecek.

Belki Evet, Belki Hayır Komediseverlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen "Belki Evet, Belki Hayır" filminde, Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon, Emma Roberts, Luke Bracey ve William H. Macy başrolleri paylaştı. Michael Jacobs'un yönetmenliğini üstlendiği film, evlilik kararı alan bir çiftin, ailelerine düşüncelerini açıklamasının ardından yaşanan beklenmedik durumları beyaz perdeye taşıyor. 1 | 9

Çaykovski'nin Karısı Ünlü Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un son filmi "Çaykovski'nin Karısı" izleyiciyle buluşacak. 2022 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan film, ünlü besteci Pyotr Çaykovski ile Antonina Miliukova'nın fırtınalı evliliğini işliyor. Fransa, İsviçre ve Rusya ortak yapımı, biyografi türündeki filmin başrollerinde Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron ve Miron Fedorov oynuyor. 2 | 9

Kızım Erol Yavan, Sinem Dalkıran ve Pınar Kartal'ın oynadığı İhsan Gökhan Gökçay yönettiği dram filmi "Kızım", doktor bir annenin ölümcül bir hastalığa yakalanan kızı için verdiği mücadeleyi odağına alıyor. 3 | 9