Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.
Indiana Jones ve Kader Kadranı
James Mangold'un yönetmenliğini yaptığı "Indiana Jones ve Kader Kadranı"nda Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Boyd Holbrook ve Mads Mikkelsen rol alıyor.
Serinin beşinci filmi, soğuk savaş döneminde uzay yarışı sürerken bir kez daha hortlayan Nazi tehlikesine karşı mücadele veren ünlü arkeoloğun hikayesini konu alıyor.
Genç Deniz Canavarı Ruby
Kirk DeMicco'nun yönettiği, Lana Condor, Toni Collette, Annie Murphy ile Sam Richardson'un oynadığı "Genç Deniz Canavarı Ruby" animasyon meraklılarına görsel bir şölen sunacak.
Yapımda, Oceanside Lisesi'ne uyum sağlamak isteyen Ruby Ruby Gillman'ın, başına gelen olağanüstü olaylar sonrasında kendi kimliğini kabul etmesi ve sevdiği insanları korumak için yaptıkları konu ediliyor.
Şeytan Uykuda
Nestor Sanchez Sotelo'nun yönettiği "Şeytan Uykuda" filminde Maria Abadi, Melisa Garat, Ruby Vizcarra ve Roberto Romano oyunculuk yapıyor.
Filmde polis memuru Camila, savcı Fatima ve polis dedektifi Angel'ın bir banliyö bölgesindeki operasyon sırasında karşılaştıkları olaylar anlatılıyor.
Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır
Ana fikrini ve ilhamını Andreas Malm'ın kitabından alan "Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır" adlı filmin yönetmenliğini Daniel Goldhaber üstleniyor.
Ariela Barer, Kristine Froseth ve Lukas Gage'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, bir grup aktivistin, yaşadıkları bölgeye zarar veren petrol boru hattını imha etme çabasını konu ediniyor.