Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.

Indiana Jones ve Kader Kadranı James Mangold'un yönetmenliğini yaptığı "Indiana Jones ve Kader Kadranı"nda Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Boyd Holbrook ve Mads Mikkelsen rol alıyor. Serinin beşinci filmi, soğuk savaş döneminde uzay yarışı sürerken bir kez daha hortlayan Nazi tehlikesine karşı mücadele veren ünlü arkeoloğun hikayesini konu alıyor. 1 | 8

Genç Deniz Canavarı Ruby Kirk DeMicco'nun yönettiği, Lana Condor, Toni Collette, Annie Murphy ile Sam Richardson'un oynadığı "Genç Deniz Canavarı Ruby" animasyon meraklılarına görsel bir şölen sunacak. Yapımda, Oceanside Lisesi'ne uyum sağlamak isteyen Ruby Ruby Gillman'ın, başına gelen olağanüstü olaylar sonrasında kendi kimliğini kabul etmesi ve sevdiği insanları korumak için yaptıkları konu ediliyor. 2 | 8

Şeytan Uykuda Nestor Sanchez Sotelo'nun yönettiği "Şeytan Uykuda" filminde Maria Abadi, Melisa Garat, Ruby Vizcarra ve Roberto Romano oyunculuk yapıyor. Filmde polis memuru Camila, savcı Fatima ve polis dedektifi Angel'ın bir banliyö bölgesindeki operasyon sırasında karşılaştıkları olaylar anlatılıyor. 3 | 8