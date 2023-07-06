Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 8 film vizyona gerecek.

Ölümcül Çarpışma Jackie Chan, John Cena ve Amadeus Serafini'nin başrollerini paylaştığı "Ölümcül Çarpışma", gerilim ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Scott Waugh'un yönetmen koltuğunda oturduğu ABD ve Çin ortak yapımı film, bir Çin petrol rafinerisinin saldırıya uğraması sonrasında Çinli bir özel güvenlik görevlisinin işçileri kurtarmak için giriştiği mücadeleyi konu alıyor. 1 | 8

Yenilmez Üçler Roman Perfilyev'in yönettiği "Yenilmez Üçler"; Japon İmparatoru'nun zulmünden kaçarken Ukrayna topraklarına giren bir samurayın, kendisine geleneksel Japon dövüş sanatları tekniklerini öğreten genç Taras Shevchenko ile tanışması sonrasında başına gelenleri anlatıyor. Dmitriy Nedria'nın görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Roman Lutskyi, Sergey Strelnikov ve Gen Seto oynuyor. 2 | 8

Ren Altını Fatih Akın imzalı "Ren Altını", Giwar Hajabi'nin gettodan müzik listelerinin zirvesine uzanan hayat yolculuğuna odaklanıyor. Almanya, Hollanda ve İtalya ortak yapımı filmin başrollerinde Emilio Sakraya, Mona Pirzad, Karim Güneş ve Kazım Demirbaş rol aldı. 3 | 8