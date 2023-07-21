Haftanın vizyon filmleri Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komediden drama, bilim kurgudan animasyon ve korkuya 9 film izleyicilerle buluşuyor.

Barbie Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey'li usta oyuncu kadrosuyla vizyona giren "Barbie", Barbieland'de yaşayan farklı Barbie ve Ken'lerin dünyasından gerçek dünyaya uzanıyor. Greta Gerwig'in yönetmenliğini yaptığı film, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan ve "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu düşünen bir kadının uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkışını anlatıyor. 1 | 9

Oppenheimer Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi "Oppenheimer", atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini beyaz perdeye taşıyacak. Cillian Murphy, Emily Blunt ve Matt Damon'un başrollerini paylaştığı filmin konusu özetle şöyle: "New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, Fizikçi Julius Robert Oppenheimer ve ekibi uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirirler. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur ve ABD tarafından hedef haline gelir." 2 | 9

Uyanış Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi "Uyanış", her şey için çok geç olmadan hastasının sorununu çözmeye çalışan bir doktorun hikayesini konu ediniyor. Adam Sigal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Thomas Mann, Rosa Salazar ve John Malkovich oynuyor. 3 | 9