Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film sinemaseverlerle buluşacak.
Sürü
Andres Ramirez Pulido'nun yönetmenliğini yaptığı "Sürü" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Jhojan Estiven Jimenez, Maicol Andres Jimenez ve Miguel Viera'nın rol aldığı film, işlediği suç nedeniyle Kolombiya ormanlarının ortasında bir çocuk merkezine hapsedilen bir gencin başından geçenleri anlatıyor.
Örümcek Ağı
Samuel Bodin yönetmenliğindeki "Örümcek Ağı", evde yaşadığı tuhaf olayların nedeninin ailesinin sakladığı sırlar olabileceğini düşünen küçük bir çocuğun yaşadıklarını konu ediniyor.
Senaryosu Chris Thomas Devlin imzası taşıyan filmin başrollerinde Lizzy Caplan, Antony Starr ve Cleopatra Coleman yer alıyor.
Lilith Cinleri
Pınar Demiral, Berkant Aksoy ve Furkan Avcı'nın oynadığı Özlem Yeşilyurt'a ait haftanın yerli korku filmi "Lilith Cinleri", cinler ile insanlar arasındaki savaşa odaklanıyor.
The First Slam Dunk
Takehiko Inoue ile Yasuyuki Ebara'nın birlikte sinemaya uyarladığı Japon yapımı "The First Slam Dunk", küçükken abisini kaybeden 17 yaşındaki bir çocuğun, abisinin hayalini takip ederek yıldız bir basketbol oyuncusu olma yolunda verdiği mücadeleyi konu alıyor.