Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

İnadıyla Şampiyon Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun anlatıldığı "İnadıyla Şampiyon" adlı belgesel, kuruluş yıl dönümü haftası dolayısıyla 4-6 Ağustos'ta Trabzon'da, sinema sezonunun açılmasıyla 15 Eylül'den itibaren de tüm Türkiye ile Avrupa'da gösterime girecek. Bedran Güzel'in yönettiği yapımda, müsabakalardaki devre arası konuşmalar, soyunma odasında yaşananlar, deplasman yolculukları, taraftar öyküleri ve şampiyonluk kutlamalarının perde arkasına ilişkin görüntüler yer alıyor. 1 | 10

Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası Klasik çizgi roman serisinin animasyon film uyarlaması olan "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası", hem animasyon tutkunlarının hem de çocukların ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Seth Rogen imzalı, Kyler Spears ve Jeff Rowe'nin yönetmen koltuğunda olduğu film, normal gençler olarak kabul edilmek için yola çıkan kaplumbağa kardeşlerin mücadelesini anlatıyor. 2 | 10

Meg 2: Çukur İlki 2018 yılında gösterime giren ve gişe rekorları kıran "The Meg" devam filmi ile geri dönüyor. Korku, gerilim ve aksiyonu bir araya getiren "Meg 2: Çukur", tarih öncesi köpek balığı Meg'lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini ele alıyor. Jason Statham'ın ve Jing Wu'nun başrolde olduğu yapım, Steve Alten'in "The Trench" romanından uyarlandı. 3 | 10