Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, toplam 11 film sinemaseverlerle buluşacak.

Perili Köşk ABD yapımı komedi ve dram filmi "Perili Köşk"te bir anne ile oğlunun, evlerini doğaüstü işgalcilerden kurtarmak için sözde ruhani uzmanlardan yardım istemesiyle gelişen olaylar aktarılıyor. Justin Simien'ın yönettiği filmin oyuncuları arasında Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Rosario Dawson, Jared Leto ve Altın Küre ödüllü Danny DeVito yer aldı. 1 | 10

Borcumuz Borç Abbas Karatekin'in yönettiği komedi türündeki "Borcumuz Borç" filminde başrolleri Can Şuoruç, Metin Keçeci ile Selahattin Taşdöğen paylaştı. Film, üniversite mezunu Murat'ın işsizlik sıkıntısı yaşarken tefeciden borç almasını, borcunu ödemek için para bulma çabasını ve bu süreçte şansının yaver gitmemesini trajikomik bir dille beyaz perdeye yansıtıyor. 2 | 10

Gölge Ajan: İstanbul'da Ölümcül Hesaplaşma Rus yapımı "Gölge Ajan: İstanbul'da Ölümcül Hesaplaşma", Gölge lakaplı bir ajanın devlet sırlarıyla birlikte kayıplara karışan eski bir Rus ajanının peşine düşmesiyle İstanbul'a kadar uzanan olayları ele alıyor. Çekimleri Moskova ve İstanbul'da gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini Ilya Kulikov ve Anya Mirohina üstlenirken başrollerde Tatyana Babenkova, Iman Baysayeva ve Martin Cooke oynadı. 3 | 10