Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 8 film vizyona girecek.

Drakula: Son Yolculuk "Drakula: Son Yolculuk", üzerlerinde herhangi bir işaret bulunmayan 50 ahşap sandıktan oluşan özel kargoyu Karpatya'dan Londra'ya taşımak üzere yola çıkan "Demeter" adlı ticari gemide yaşanan gerilim dolu hikayeyi aktarıyor. Andre Ovredal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Corey Hawkins, David Dastmalchian ve Aisling Franciosi paylaştı. Film, Bram Stoker'ın tüyler ürpetici romanı Dracula'nın "Kaptanın Seyir Defteri" adlı bölümünden beyazperdeye uyarlandı. 1 | 8

Gran Turismo Archie Madekwe, David Harbour ve Orlando Bloom'un rol aldığı "Gran Turismo", Neill Blomkamp'ın yönetmenliğinde beyaz perdeye taşındı. Jason Hall ve Zach Baylin'in senaryosunu kaleme aldığı film, bir adamın olağanüstü oyun yeteneklerini kullanarak profesyonel bir araba yarışçısı olma yolunda verdiği mücadeleyi konu alıyor. 2 | 8

Katili Yakalamak Shailene Woodley, Ben Mendelsohn ve Ralph Ineson'un rol aldığı "Katili Yakalamak", aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Damian Szifron'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, bir katilin izini sürmeye yardımcı olması amacıyla FBI tarafından işe alınan bir polisin hikayesini işliyor. 3 | 8