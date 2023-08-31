Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 7 film vizyona girecek.
Adalet 3: Son
Denzel Washington, Dakota Fanning ve Gaia Scodellaro'nun başrollerini paylaştığı "Adalet 3: Son" gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde unutulmaz rolüyle üçüncü kez geri dönen Washington, bu kez Güney İtalya'da mafya patronlarıyla mücadele ediyor.
Para Konuşur
Bülent Terzioğlu'nun yönettiği, Selçuk Kılıç, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz ve Kubilay Penbeklioğlu'nun başrollerinde oynadığı "Para Konuşur", kendini ölümcül bir savaşın içinde bulan bir gencin hikayesini anlatıyor.
Ölümüne Aşk
Okan Ege Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı, Murat Akkoyunlu, Fulya Zenginer ve Ayten Uncuoğlu'nun rol aldığı "Ölümüne Aşk" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Para Avı
Ari Novak'ın yönetmenliğini üstlendiği, aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Para Avı", bir grup teröristin, uçak kazasında kaybolan 100 milyon doların peşine düşmesini konu alıyor.
ABD yapımı filmin başrollerinde Rachel Cook, Rib Hills ve Bobby Maximus oynadı.