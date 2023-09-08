Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 8 film vizyona girecek.

Şeytana Sempati Nicolas Cage ve Joel Kinnaman'ın başrollerini paylaştığı "Şeytana Sempati" aksiyon ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Yuval Adler'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, "Yolcu" olarak bilinen gizemli bir adamın sürücülüğünü yapmak zorunda olan kişinin, kendisini yüksek riskli bir kedi fare oyununda bulmasını konu ediyor. 1 | 7

Bulutların Üstünde Deniz Çınar'ın senaryosunu yazıp, yönettiği "Bulutların Üstünde" filminde, başrolleri Cemal Hünal ile Ruhi Sarı paylaştı. Film, çalıştığı gazeteye haber yapmak için yola çıkan ve ıssız bir arazide aracı bozulan Gökhan'ın, tanıştığı gizemli bir yabancının peşine takılması sonucu yaşadıklarını ele alıyor. 2 | 7

Sonsuz Sır ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı "Sonsuz Sır", otele dönüşen eski aile evlerine giden bir sanatçı ile yaşlı annesinin uzun süredir saklı kalan sırlarla yüzleşmesini anlatıyor. Akademi ödüllü oyuncu Tilda Swinton ile Carly Sophia Davies ve August Joshi'nin rol aldığı dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Joanna Hogg oturuyor. 3 | 7