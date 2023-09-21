Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 10 film vizyona girecek.
Cehennem Melekleri 4
Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren ve Andy Garcia'nın rol aldığı "Cehennem Melekleri 4" izleyiciyle buluşacak.
Scott Waugh'un yönetmenliğini üstlendiği serinin son bölümü, deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyonu konu alıyor.
Bol aksiyonlu sahneleriyle öne çıkan filmin senaryosu Kurt Wimmer, Tad Daggerhart ve Max Adams imzası taşıyor.
Yıldız Tozu
Ahmet Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği "Yıldız Tozu", küçük bir kasabada ailesiyle yaşayan iki küçük kardeşin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan filmin oyuncu kadrosunda Süleyman Biçen, Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Açelya Devrim Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz ve Mihrimah Cankur yer aldı.
Büyük Felaket: Asit Yağmuru
Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach ve Marie Jung'un başrollerini paylaştığı "Büyük Felaket: Asit Yağmuru", gerilim ve bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Fransız sinemacı Just Philippot'un yönettiği filmin konusu özetle şöyle:
"Fransa'da bir yerlerde bir sıcak hava dalgasının ortasında endişe verici bulutlar oluşur ve asit yağmuru püskürtür. Dünyayı kasıp kavuran bu durum insanların paniğe kapılmasına neden olur. Sona ermek üzere olan bir dünyada, ayrı bir aile, iklim felaketiyle yüzleşmek ve ondan kaçmak için bir araya gelmek zorunda kalır."
Yasa Dışı
Emile Hirsch, Lucy Hale ve Ashley Greene'nin rol aldığı "Yasa Dışı", New York polis departmanında çalışırken rütbesi düşürülmüş bir dedektifin öfke problemleri nedeniyle hem ailesi hem de iş hayatında yaşadığı sorunları odağına alıyor.
Senaryosu Kosta Kondilopoulos'a ait gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Danny A. Abeckaser oturuyor.