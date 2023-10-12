Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Zübeyde, Analar ve Oğullar Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi seyirciyle buluşacak. Film, Zübeyde Hanım'ın oğluyla diyaloğunu ve Mustafa Kemal Atatürk bir direnişin lideri olma yolunda ilerlerken gösterdiği dirayeti işliyor. 6 çocuğundan 4'ünü ve eşini kaybeden Zübeyde Hanım'ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde, Mustafa'yı nasıl yetiştirdiği de filmde gözler önüne seriliyor. Zübeyde karakterini Aslıhan Güner, Mustafa Kemal Atatürk'ü Alican Yücesoy'un canlandırdığı yapımda, Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü de rol alıyor. 1 | 10

Güven Bana Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği macera ve komedi filmi "Güven Bana", tefeciye borçlarını ödemek üzere dayılarından borç alan iki kardeşin, paranın sahte çıkması üzerine yaşadığı olayları anlatıyor. İki farklı kuşaktan komedinin usta isimlerini bir araya getiren filmde, Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan ve Serap Önder oynuyor. 2 | 10

Bir Tutam Karanfil Kovid-19 salgını sırasında tedbirlerin sürdüğü dönemde çekilen, Bekir Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı, 12 Punto TRT Senaryo Günleri Ortak Yapım Ödülü sahibi "Bir Tutam Karanfil", yaşlı mülteci Musa'nın, ölen eşinin cenazesini kendi ülkesine götürme çabasına odaklanıyor. Dram türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demir Parscan, Şam Şerit Zeydan ve Bahadır Efe yer alıyor. 3 | 10