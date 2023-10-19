Haftanın vizyon filmleri Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film sinemaseverlerle buluşacak.

Dolunay Katilleri Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone'nin başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" filmi, 1920'lerde Oklahoma'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen Osage yerli halkını ve o dönem etkin olan FBI'ın bu dava için sürdürdüğü soruşturmayı konu ediniyor. Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu, ünlü yönetmen Martin Scorses, Eric Roth ile birlikte yaşanmış olaylardan uyarlayarak kaleme aldı. 1 | 7

Testere X Ünlü korku serisi "Testere"nin kronolojik olarak ilk ve ikinci filmi arasında geçen olayları konu edinen yeni halkası "Testere X", Jigsaw'un kendi yöntemleriyle bir intikamın peşine düşmesini anlatıyor. Kevin Greutert'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Tobin Bell, Michael Beach, Synnove Macody Lund, Steven Brand ve Renata Vaca yer alıyor. 2 | 7

Çözümler Kitabı Michel Gondry'nin yönettiği, Pierre Niney, Blanche Gardin ve Frankie Wallach'ın rol aldığı "Çözümler Kitabı", yapımcıları ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu filmini teyzesinin evinde bitirmek zorunda kalan bir adamın hikayesine odaklanıyor. Fransa yapımı film, komedi ve dram türünü bir araya getiriyor. 3 | 7