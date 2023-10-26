Haftanın vizyon filmleri Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film izleyiciyle buluşacak.

Son Akşam Yemeği Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor. Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda, Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan oynuyor. 1 | 7

Çok Aşk Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğundu oturduğu "Çok Aşk", bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Barış Yıldız, Şebnem Sönmez ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı yapım, korsan film satıcısı adamın bir yandan sevdiği kızın diğer yandan da sinema tutkusunun peşinden koşmasını anlatıyor. 2 | 7

Oyun Bitti İlker Aksum, Can Nergis ve Melih Selçuk'un başrollerini paylaştığı "Oyun Bitti", air soft oyunları oynayan bir grup arkadaşın, başka bir air soft takımı tarafından aldıkları maç teklifinde yaşadıklarını konu ediniyor. 3 | 7