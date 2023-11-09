Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta komediden dramaya, animasyondan aksiyona üçü yerli, 5 film izleyiciyle buluşacak.

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası Haftanın yerli komedi filmlerinden "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası", sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla imkansız olduğu düşünülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediniyor. Okan Ege Ergüven'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan ve Salih Kalyon yer alıyor. 1 | 5

Seni Görüyorum Dram türündeki "Seni Görüyorum" filmi, doğup büyüdükleri şehirden İstanbul'a gelerek, kendilerine farklı hayatlar kuran üç kardeşin hikayesini anlatıyor. Ender Mıhlar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu yapımda, Feyyaz Duman, Melis Birkan ve Hakan Salınmış oynuyor. 2 | 5

Aslan Hürkuş 3: Anka Adası Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen TRT ortak yapımı "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası", Hürkuş ve arkadaşlarının yeryüzüne düşen bir gök taşının yaydığı manyetik alanla birlikte canlanan dronlara karşı mücadelesini ele alıyor. 3 | 5