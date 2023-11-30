Haftanın vizyon filmleri

Deniz Denizciler'in yönettiği, Cemre Baysel, İlhan Şen ve Onur Büyüktopçu'nun oynadığı "Aşk Filmi", modellik yapan, çevresinde popüler, gece hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadının hayatını işliyor.

Bir seri katilin küçük bir kasabaya gelişini aktaran filmde, kötü şöhretli gizemli katil, Şükran Günü'nün ortaya çıktığı Massachusetts'te terör estirmeye başlar.

Kötülük Diye Bir Şey Yok

Müzikal dram türündeki "Kötülük Diye Bir Şey Yok" filmi, Tokyo'ya yakın bir köyde yaşayan Takumi ve kızının hikayesini ele alıyor.

Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği Japon yapımı filmin başrollerinde Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa ve Ryuji Kosaka oynuyor.