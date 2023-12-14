Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 7 film vizyona girecek.

Hayat Miray Daner, Burak Dakak ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat" izleyiciyle buluşacak. Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol ve Kayhan Açikgöz'ün de oyuncu kadrosunda yer aldığı film; evinden kaçan genç bir kız ile onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikayesini işliyor. 1 | 5

Nefes-Yer Eksi İki TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu ve çetin şartlarında 1993 yılında kesişen hayatları konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda, Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu, Yasin Çam, Begüm Akkaya, Rıdvan Aybars Düzey, Cezmi Baskın, Doğanay Ünal, Emrah Doğan, Eyüp Kan, Bestemsu Özdemir, Burak Sergen, Erdal Cindoruk ve Bulut Akkale yer aldı. Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu'nun üstlendiği filmde, üç farklı karakterin kesişen öyküleri işlendi. 2 | 5

Güneşi Beklerken Simitçi Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Güneşi Beklerken Simitçi", hayatını simitçilik yaparak kazanan bir adamın 12 Eylül darbesinin yaşandığı gece haksız yere tutuklanıp hapse atılmasını ve sonrasında yaşadıklarını ele alıyor. Gürbey İleri, Tolga Güleç, Ece Gökçen, Bülent Alkış ve İlke Al'ın rol aldığı filmin yönetmenliğini Serkan Özarslan yaptı. 3 | 5