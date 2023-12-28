Haftanın vizyon filmleri

Bir Skandal Peşinde

Natalie Portman, Julianne Moore ve Charles Melton'lı usta oyuncu kadrosuyla vizyona girecek "Bir Skandal Peşinde", bir oyuncunun rolüne hazırlanmak için bir zamanlar skandal olmuş bir aşk hikayesini gözlemlemeye gitmesini ve sonrasında yaşananları anlatıyor.

Todd Haynes'in yönetmenliğini üstlendiği ve Alex Mechanik ile Samy Burch'ın senaryosunu yazdığı filmin konusu şöyle:

"Popüler televizyon oyuncusu Elizabeth bir zamanlar skandal olmuş bir aşk hikayesini konu alan yeni filmdeki rolünü araştırmak için Georgia'ya gider. Elizabeth, 23 yıldır evli olan bu çiftle yakınlaşmaya başladıkça, ilişkilerinin üzerindeki baskı da öngörülemez bir şekilde artmaya başlar."