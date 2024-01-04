Haftanın vizyon filmleri Türkiye'deki sinema salonlarında 2024 yılının ilk vizyon haftasında 5'i yerli 7 film izleyici ile buluşacak.

Atatürk 1881-1919 Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı merakla beklenen Atatürk serisinin ikinci filmi "Atatürk 1881-1919", Çanakkale Savaşı'na ve 1919 yılına kadar olan sürece odaklanıyor. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Aras Bulut İynemli'ye Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Celile Toyon ve Darko Peric eşlik ediyor. 1 | 7

Başkan Senaristliğini ve yönetmenliğini Ulaş Bahadır'ın üstendiği "Başkan", belediye başkanlarından memnun olmayan ve yerel seçimlerde değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını konu ediniyor. Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel gibi isimlerden oluşan kadrosuyla vizyona giren film, yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. 2 | 7

Filme Gel Haftanın bir diğer komedi filmli "Filme Gel", en büyük hayali film çekmek olan üç arkadaşın bu hayali gerçekleştirmek için çıktıkları macerayı anlatıyor. Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Deniz Hamzaoğlu ve Metin Keçeci'nin rol aldığı filmin yönetmenliğini İhsan Taş üstlendi. 3 | 7