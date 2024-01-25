Haftanın vizyon filmleri Sinema solanlarında bu hafta dördü yerli, 9 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Cem Karaca'nın Gözyaşları Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Cem Karaca'nın Gözyaşları", gerek müzik kariyeri gerek hayatıyla ilham veren Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın yaşamını beyaz perdeye taşıyacak. Usta sanatçı Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı filmde, başarılı oyuncuya Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buse Buçe Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel ve Alper Saldıran eşlik ediyor. Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık'ın senaryosunu kaleme aldığı film, Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekildi. 1 | 8

Rüya Senaryo Kristoffer Borgli'nin yönettiği "Rüya Senaryo", sıradan bir hayatı olan bir adamın, bir anda tanımadığı yüzlerce insanın rüyalarına girmesi sonrası başından geçenleri anlatıyor. Filmde başrolleri usta oyuncu Nicolas Cage ile Julianne Nicholson paylaştı. 2 | 8

Kaptan Benim Matteo Garrone'a Venedik Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" dahil, 12 ödül kazandıran "Kaptan Benim", dünyayı gezip rap yıldızı olma hayali kuran iki gencin Senegal'den Avrupa'ya gitme çabalarını merkezine alıyor. Garrone ile Massimo Gaudioso'nun senaryosunu birlikte kaleme aldığı yapımda, Seydou Sarr, Moustapha Fall ve Issaka Sawadogo başrol oynadı. 3 | 8