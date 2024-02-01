Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 7 film vizyona girecek.
Sadık Ahmet
Biyografi film "Sadık Ahmet", Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı siyasi bir mücadele veren doktor Sadık Ahmet'in hayatını anlatıyor
Geniş oyuncu kadrosuyla öne çıkan filmde Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Renan Bilek, Taner Rumeli, İlker Aksum, Burak Satıbol, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Ozan Akbaba, Doğukan Güngör ve Suzan Kardeş rol aldı.
Efsane
Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz ve Serdar Gökhan'ın oynadığı "Efsane", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:
"Çorum'da yaşayan Sadık ve ailesi, binlerce yıllık aile geleneğini devam ettirerek yoğurtçuluk yapar. Yoğurtları lezzeti ve şifası ile bilinir. Bu dillere destan yoğurdun sırrını ise ailenin en büyüğü olan Dede saklar ve yoğurtları o yapar. Fakat bir yaz günü Dede'nin evinin çatısına kar yağması işleri değiştirir."
Aşk Mevsimi
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Şeker'in kaleme aldığı "Aşk Mevsimi" iki genç arasındaki aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş yer alıyor.
Bars
Görkem Kasal, Münir Can Cindoruk ve Ali Seçkiner Alıcı'nın oynadığı Orçun Köksal'ın filmi "Bars", soyu tükenmiş olduğuna inanılan Anadolu Parsı'nın izini sürmeye koyulan iki zooloğun yolculuğunu anlatıyor.