Haftanın vizyon filmleri

Efsane

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz ve Serdar Gökhan'ın oynadığı "Efsane", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"Çorum'da yaşayan Sadık ve ailesi, binlerce yıllık aile geleneğini devam ettirerek yoğurtçuluk yapar. Yoğurtları lezzeti ve şifası ile bilinir. Bu dillere destan yoğurdun sırrını ise ailenin en büyüğü olan Dede saklar ve yoğurtları o yapar. Fakat bir yaz günü Dede'nin evinin çatısına kar yağması işleri değiştirir."